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        Tokat'ta yetiştirilen keklik ve sülünler doğaya salındı

        Erbaa Belediyesinin üretim tesislerinde yetiştirilen halkalı sülünler ile kınalı keklikler doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Tokat'ta yetiştirilen keklik ve sülünler doğaya salındı

        Erbaa Belediyesinin üretim tesislerinde yetiştirilen halkalı sülünler ile kınalı keklikler doğaya salındı.

        Belediye tarafından doğal yaşamın desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla "Keklik ve Sülünler Doğayla Buluşuyor" programı düzenlendi.

        Program kapsamında yetiştirilen toplam 1500 halkalı sülün ve kınalı keklik, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede kene nedeniyle yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve bu nedenle doğal mücadeleyi önemsediklerini söyledi.

        Erbaa Belediyesi bünyesinde 2006 yılından bu yana keklik ve sülün çiftliği bulunduğunu belirten Karagöl, her yıl binin üzerinde kanatlıyı doğaya saldıklarını ifade etti.

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        Kimyasal mücadele yöntemlerinin diğer canlılara zarar verebileceğine dikkati çeken Karagöl, "Bu doğal mücadeleyi önemsiyoruz. İnşallah üretmeye ve doğal mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

        Programa Erbaa Kaymakamı Remzi Demir, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve ilçe protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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