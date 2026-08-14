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        Yeşilyurt'ta Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklar yararına kermes düzenlendi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklar yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Yeşilyurt'ta Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklar yararına kermes düzenlendi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklar yararına kermes düzenlendi.

        Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce Merkez Camisi avlusunda cuma namazının ardından düzenlenen kermes, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz'ın yaptığı duanın ardından açıldı.

        Kermeste hayırsever esnafın desteğiyle temin edilen ürünlerin yanı sıra ev hanımlarının hazırladığı yiyecek ve içecekler, el işi ürünleri ve çeşitli materyaller satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilen gelirin Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.

        Kermese Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile ilçe protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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