Yeşilyurt'ta Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklar yararına kermes düzenlendi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklar yararına kermes düzenlendi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklar yararına kermes düzenlendi.
Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce Merkez Camisi avlusunda cuma namazının ardından düzenlenen kermes, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz'ın yaptığı duanın ardından açıldı.
Kermeste hayırsever esnafın desteğiyle temin edilen ürünlerin yanı sıra ev hanımlarının hazırladığı yiyecek ve içecekler, el işi ürünleri ve çeşitli materyaller satışa sunuldu.
Kermesten elde edilen gelirin Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.
Kermese Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile ilçe protokolü katıldı.
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