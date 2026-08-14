Yeşilyurt'ta Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklar yararına kermes düzenlendi

Kermeste hayırsever esnafın desteğiyle temin edilen ürünlerin yanı sıra ev hanımlarının hazırladığı yiyecek ve içecekler, el işi ürünleri ve çeşitli materyaller satışa sunuldu.

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