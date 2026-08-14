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        Turhallı çiftçinin "Perişan" adını verdiği saksağan ailenin neşe kaynağı oldu

        HÜSEYİN DAYLAK - Tokat'ın Turhal ilçesinde çiftçilik yapan Uğur Karahan'ın yaklaşık 20 gün önce yanına gelen ve o günden sonra yanından ayrılmayan saksağan, ailenin neşe kaynağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Turhallı çiftçinin "Perişan" adını verdiği saksağan ailenin neşe kaynağı oldu

        HÜSEYİN DAYLAK - Tokat'ın Turhal ilçesinde çiftçilik yapan Uğur Karahan'ın yaklaşık 20 gün önce yanına gelen ve o günden sonra yanından ayrılmayan saksağan, ailenin neşe kaynağı oldu.

        Karahan ve ailesinin yemek yedikleri sırada yanlarına gelen saksağan, kısa sürede aileye alıştı.

        Ailenin beslemeye başladığı ve "Perişan" adını verdiği kuş, Karahan'ın yanından ayrılmayarak tarladaki çalışmalarına da eşlik ediyor.

        Uğur Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Perişan"ın artık ailenin bir parçası haline geldiğini söyledi.

        Kuşun kısa sürede kendilerine alıştığını, "Perişan"ı elleriyle beslediklerini anlatan Karahan, "Hiç yabancılık çekmedi, normal sıradan bir kuş gibi değildi, etrafımızda dönüyordu. Tabaktaki yumurtadan aldı, kaçırdı. Sonra elimizde beslemeye başladık. Gelip omuzumuza konuyor. Salatalık toplarken yanımıza geliyor, biber toplarken yanımıza geliyor. Kızım Yaren ile oyun oynuyor. Bildiğin aileden biri oldu. Olmadığı zaman 'Perişan nereye gitti, nerede' falan diyoruz. Yaren için de büyük bir eğlence oldu. Ailenin neşe kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

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        Karahan, "Perişan"la günlerinin keyifli geçtiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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