Artova'da lastik tamircisinde çıkan yangın hasara yol açtı
Tokat'ın Artova ilçesinde lastik tamircisinde çıkan yangında hasar oluştu.
Giriş: 14.08.2026 - 12:10 Güncelleme:
Tokat'ın Artova ilçesinde lastik tamircisinde çıkan yangında hasar oluştu.
Sanayi sitesinde Hayri Elçarpar'a ait lastik tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Artova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
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