Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Niksar Anadolu Lisesinde yeni eğitim alanları hizmete açıldı

        Niksar Anadolu Lisesinde yeni eğitim alanları hizmete açıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan yeni eğitim alanları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Niksar Anadolu Lisesinde yeni eğitim alanları hizmete açıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan yeni eğitim alanları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Niksar Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlikleri programına katılan Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, okulda yapımı tamamlanan fizik laboratuvarı, kimya-biyoloji laboratuvarı, okul kantini, okul kütüphanesi, müzik sınıfı ve konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi.

        Açılış törenine Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Çavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler de katıldı.

        Kaymakam Perçi ve beraberindeki protokol üyeleri, yeni hizmete alınan bölümlerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletileri ve sportif gösteriler de gerçekleştirildi.

        Katılımcılar öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı etkinlikleri ilgiyle takip etti.

        Etkinliğin sonunda Kaymakam Perçi, okula sağladığı katkılardan dolayı AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş’a plaket takdim etti.

        Perçi, öğrencilerin daha modern ve donanımlı ortamlarda eğitim almasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, yeni eğitim alanlarının okul, öğrenciler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi

        Benzer Haberler

        Çaya düşen yavru kediyi Turhal itfaiye ekipleri kurtardı
        Çaya düşen yavru kediyi Turhal itfaiye ekipleri kurtardı
        Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına al...
        Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına al...
        Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına al...
        Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına al...
        TOGÜ'den "Yaz Kur'an Kursları Eğiticilerin Eğitimi Programı"
        TOGÜ'den "Yaz Kur'an Kursları Eğiticilerin Eğitimi Programı"
        Artovalı öğrenciler kültürel ve bilimsel gezi programına katıldı
        Artovalı öğrenciler kültürel ve bilimsel gezi programına katıldı
        Tıbbi sekreterden ayağı kırılan kuzusuna alçılı tedavi
        Tıbbi sekreterden ayağı kırılan kuzusuna alçılı tedavi