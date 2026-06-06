Niksar'da 4-6 Yaş Kur'an Kursları Yıl Sonu Programı düzenlendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu programı gerçekleştirildi.



Niksar Kaymakamlığı ve Niksar İlçe Müftülüğü koordinesinde Niksar İlçe Stadyumu'nda düzenlenen programa Kaymakam Kadir Perçi, öğrenciler, velileri ve vatandaşlar katıldı.



Programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, dualar ve çeşitli sahne gösterileri sunuldu. Miniklerin sergilediği performanslar izleyicilerden beğeni aldı.



Etkinlik kapsamında kurs eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.





Kaymakam Perçi, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.







