Tokat'ta devrilen cipteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. O.D. (36) idaresindeki 16 AY 840 plakalı cip, Tokat-Sivas kara yolu Irmak köyü yakınlarında devrildi. Araçta bulunan Meliha Dündar (60) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Ö.S.D. (9), S.D. (37), A.T.D. (5) ve E.Y. (48) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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