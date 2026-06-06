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        Tokat'ta devrilen cipteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
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        Tokat'ta devrilen cipteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        O.D. (36) idaresindeki 16 AY 840 plakalı cip, Tokat-Sivas kara yolu Irmak köyü yakınlarında devrildi.

        Araçta bulunan Meliha Dündar (60) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Ö.S.D. (9), S.D. (37), A.T.D. (5) ve E.Y. (48) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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