Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Tokat'ın Yolüstü beldesinde seçmenle buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde seçmenle bir araya geldi.



Ağıralioğlu, beldede esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti, partisinin belediye başkan adayı Mehmet Can Coşkun için destek istedi.



Anahtar Partinin Yolüstü'nün her zaman belediye olarak kalması için çalışma yürüteceğini dile getiren Ağıralioğlu, "Söz verecek Mehmet'imiz. Burada nüfus azalacak diye belediyenin düşmesine gerekirse parti üyelerimizden bile hassasiyet gösterip müsaade edilmeyecek. Buranın ihtiyaçlarının görülebilmesinin yolu bir iradeden geçiyorsa o irade Mehmet'imiz ve yönetimindeki arkadaşlarımızla her daim bu ihmal edilmişliğin hesabı üzerinde olacak." dedi.



Ağıralioğlu, Mehmet Can Coşkun'un gayretinin ödüllendirilmesini isteyerek şunları söyledi:



"Evladınızın memleketi için çırpınan yüreğini ödüllendirmelisiniz. Evladınızın memleketi için atan yüreğini, ufka dikilmiş gözlerini desteklemelisiniz. Mehmet'imiz size emanettir, Yolüstü'ne emanettir. Mehmet'imiz burada AK Parti'nin adaylarına bile emanettir. Vatanı için kalbi çarpan bir delikanlı. 'Ben vatanım için her türlü bedel ödemeye razıyım. Bir memleket yolculuğuna çıkıyorum' diyen bir delikanlının başına dert gelmiş, 'kader' demiş. Kaza yapmış, 'başım üstüne' demiş. 'Ne gelirse memleket mücadelemden beni alıkoyamaz' demiş. Bu hassasiyeti Yolüstü'ndeki hemşehrilerimiz de ödüllendirsinler."



Ağıralioğlu, daha sonra Reşadiye ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

