Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Erbaa Belediyesi 260 konutun dönüşümü için çalışma başlattı

        Erbaa Belediyesi 260 konutun dönüşümü için çalışma başlattı

        Tokat'ta Erbaa Belediyesi, 260 konutun yerinde dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesi için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Erbaa Belediyesi 260 konutun dönüşümü için çalışma başlattı

        Tokat'ta Erbaa Belediyesi, 260 konutun yerinde dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesi için çalışma başlattı.


        Erbaa Belediyesi, ilçede 260 konutun yerinde dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Kentsel Dönüşüm Başkanlığına dosya sundu.


        Bu kapsamda şehirde yerinde dönüşüme en uygun alanlardan biri olarak değerlendirilen Atakent ve Batıkent sitesi için çalışma başlatıldı.


        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Atakent ve Batıkent sakinleriyle buluşarak kentsel dönüşüm uygulamasının hangi şartlarda yapılacağını anlattı.


        Vatandaşların talebi ve oluru ile yapılması planlanan kentsel dönüşüm süreciyle ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerin devam edeceği belirtildi.

        Deprem gerçeğiyle yaşayan bir şehir olduklarını vurgulayan Karagöl, vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini anlattı.


        Bu kapsamda 2000 yılı öncesinde inşa edilen Atakent ve Batıkent sitelerinin kentsel dönüşüm sürecine dahil edilmesi amacıyla hazırlanan dosyayı bakanlığa teslim ettiklerini dile getiren Karagöl, şunları kaydetti:


        "Batıkent'te 144, Atakent'te ise 116 daireyi kapsayan dönüşüm sürecinin hayata geçirilmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizde kentsel dönüşüme en uygun alanlardan biri olarak değerlendirdiğimiz Atakent ve Batıkent sitelerimizin yenilenmesi için Bakanlığımız nezdindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. Amacımız, yıllar önce inşa edilmiş yapıların daha güvenli, daha dayanıklı ve daha modern konutlara dönüşmesini sağlayarak vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşayabilecekleri yaşam alanlarını oluşturmaktır. Kentsel dönüşüm sürecinde hemşehrilerimizin yanında olmaya, en uygun finansal koşulların sağlanması için girişimlerde bulunmaya ve vatandaşlarımızın güvenli yuvalarına kavuşmaları adına destek vermeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu

        Benzer Haberler

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Tokat BELMEK'te El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı
        Tokat BELMEK'te El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı
        TOGÜ'de çınar fidanları toprakla buluşturuldu
        TOGÜ'de çınar fidanları toprakla buluşturuldu
        Tokat'ta aşırı yağış kirazı vurdu
        Tokat'ta aşırı yağış kirazı vurdu
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu
        Niksar Kaymakamı Perçi Tokat-Niksar kara yolundaki çalışmaları inceledi
        Niksar Kaymakamı Perçi Tokat-Niksar kara yolundaki çalışmaları inceledi