Erbaa Belediyesi 260 konutun dönüşümü için çalışma başlattı

Tokat'ta Erbaa Belediyesi, 260 konutun yerinde dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesi için çalışma başlattı.





Erbaa Belediyesi, ilçede 260 konutun yerinde dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Kentsel Dönüşüm Başkanlığına dosya sundu.





Bu kapsamda şehirde yerinde dönüşüme en uygun alanlardan biri olarak değerlendirilen Atakent ve Batıkent sitesi için çalışma başlatıldı.





Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Atakent ve Batıkent sakinleriyle buluşarak kentsel dönüşüm uygulamasının hangi şartlarda yapılacağını anlattı.





Vatandaşların talebi ve oluru ile yapılması planlanan kentsel dönüşüm süreciyle ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerin devam edeceği belirtildi.



Deprem gerçeğiyle yaşayan bir şehir olduklarını vurgulayan Karagöl, vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini anlattı.





Bu kapsamda 2000 yılı öncesinde inşa edilen Atakent ve Batıkent sitelerinin kentsel dönüşüm sürecine dahil edilmesi amacıyla hazırlanan dosyayı bakanlığa teslim ettiklerini dile getiren Karagöl, şunları kaydetti:





"Batıkent'te 144, Atakent'te ise 116 daireyi kapsayan dönüşüm sürecinin hayata geçirilmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizde kentsel dönüşüme en uygun alanlardan biri olarak değerlendirdiğimiz Atakent ve Batıkent sitelerimizin yenilenmesi için Bakanlığımız nezdindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. Amacımız, yıllar önce inşa edilmiş yapıların daha güvenli, daha dayanıklı ve daha modern konutlara dönüşmesini sağlayarak vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşayabilecekleri yaşam alanlarını oluşturmaktır. Kentsel dönüşüm sürecinde hemşehrilerimizin yanında olmaya, en uygun finansal koşulların sağlanması için girişimlerde bulunmaya ve vatandaşlarımızın güvenli yuvalarına kavuşmaları adına destek vermeye devam edeceğiz."

