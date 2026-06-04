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        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta kent merkezi ve Turhal ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:46 Güncelleme:
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        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat’ta kent merkezi ve Turhal ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Çiftçi, Reşadiye ilçesindeki temaslarının ardından il merkezdeki tarihi Sulusokak'ı ve Yağbasan Medresesi'ni ziyaret etti.

        Ziyaretlerinin ardından Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı alınan önlemlere ilişkin Vali Abdullah Köklü ve diğer ilgililerden bilgi alan Çiftçi, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

        Çiftçi AK Parti Turhal İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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