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        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Tokat'ın Yolüstü beldesinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Tokat'ın Yolüstü beldesinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Anadolu itidaliyle gelmiş olduğumuz süreç içerisinde, 'Aşk ile koşan yorulmaz' düsturuyla hareket ederek Allah'a hamdolsun, 24 senenin içerisinde ülkemizin birçok alanda gelişmesine vesile olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:25 Güncelleme:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Tokat'ın Yolüstü beldesinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Anadolu itidaliyle gelmiş olduğumuz süreç içerisinde, 'Aşk ile koşan yorulmaz' düsturuyla hareket ederek Allah'a hamdolsun, 24 senenin içerisinde ülkemizin birçok alanda gelişmesine vesile olduk." dedi.

        Sırakaya, yeniden belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 24 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıktıkları hizmet yarışında duruşlarından, bakışlarından, anlayışlarından, çizgilerinden, davalarından asla taviz vermediklerini, rüzgara, konjonktüre, o durumun ahvaline göre durum değiştirenlerden asla olmadıklarını söyledi.

        Her zaman halkın yanında olduklarını vurgulayan Sırakaya, "Kolay olan varken biz zora talip olduk ancak her zaferle büyüttüğümüz, aynı zamanda tevazumuz oldu. 'Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' düsturuyla hareket ettik ve Anadolu itidaliyle gelmiş olduğumuz süreç içerisinde, 'Aşk ile koşan yorulmaz' düsturuyla hareket ederek Allah'a hamdolsun, 24 senenin içerisinde ülkemizin birçok alanda gelişmesine vesile olduk." ifadelerini kullandı.

        AK Parti döneminde demokrasi alanında önemli yol katedildiğini anlatan Sırakaya, "Geçmiş dönemlerde özellikle demokrasi eksikliği yaşayan ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisinin lambalarının yanıp yanmadığına bakmaksızın Genelkurmay Başkanlığının lambalarının yanıp yanmadığına bakan bir Türkiye'nin varlığını hep birlikte hatırlıyoruz. Allah'a hamdolsun, bugün AK Parti Genel Merkezinin lambaları yanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin lambaları yanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin lambaları yanıyor." diye konuştu.

        Ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

        "Allah'a hamdolsun, bugün artık Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkmış durumda. Allah'a hamdolsun, bugün artık Türkiye'nin ekonomisi milli geliri 236 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara çıkmış durumda. Allah'a hamdolsun, bugün artık 200 milyon dolar ihracat yapan bir savunma sanayisinden 10 milyar doların üzerinde ihracatını gerçekleştiren bir savunma sanayisine gelmiş durumdayız. Dosta güven, düşmana korku veren bir noktadayız. Kıymetli kardeşlerim, bütün bunları yapabilmek sizlerin hem desteği hem de duasıyla mümkün oldu."

        Yolüstü beldesi sakinlerinden seçimlerde adaylarına destek isteyen Sırakaya, "Ben Yolüstü'ne güveniyorum. Allah'ın izniyle 7 Haziran'da sandıkları patlatacağınıza olan güvenimi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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