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        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ın Yolüstü beldesinde konuştu:

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Elimizden geldiği kadar milletimize hizmet edeceğiz, milletimizin hayır duasını alacağız çünkü siyaset ancak bunun için yapılabilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:08 Güncelleme:
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        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ın Yolüstü beldesinde konuştu:

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Elimizden geldiği kadar milletimize hizmet edeceğiz, milletimizin hayır duasını alacağız çünkü siyaset ancak bunun için yapılabilir." dedi.

        Bakan Çiftçi, yeniden belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, beldede pazar günü seçim gerçekleştirileceğini belirterek, seçimde Mustafa Altın'a destek verilmesini istedi.

        Belde sakinlerinden ricada bulunmak istediğini dile getiren Çiftçi, "Burada 1600 seçmen olduğundan bahsettiler. Ben bin tane oy istiyorum. İnşallah siz adayımızı güçlü şekilde destekleyin, biz de seçimlerden sonra elimizden geldiği kadar buranın daha gelişmesi, güzelleşmesi için imkanları seferber edebilelim çünkü AK Parti, hizmet siyaseti ile 25 yıldır iktidarda olan bir parti." diye konuştu.

        - "Ne ihtiyaç varsa karşılayacağız"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile beldeye gelirken görüştüğünü, onun adına her türlü sözü vermek adına vatandaşların huzuruna geldiğini anlatan Çiftçi, "Ne ihtiyaç varsa karşılayacağız." dedi.


        Çiftçi, şöyle devam etti:


        "İlçemizin bir millet bahçesi ihtiyacının olduğunu dile getirdiler. Gelirken söylememiştim ama inşallah giderken millet bahçesi konusunda da Bakanımızdan ricada bulunacağım. Kendisi Konya'dan hemşehrimiz. Millet bahçesinin de elzem olduğunu dile getireceğim. Onun adına söz veriyorum. Beldenin ihtiyaçlarından biri de doğal gaza ulaştırılması. Onu milletvekillerimize emanet ediyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile vekillerimiz ve il başkanımız gerekli görüşmeyi sağladı. Burası da doğal gaza kavuşmuş olacak. Son talep de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev alanına giriyor, elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili. Muhtemelen yine milletvekillerimiz, başkanımız bununla ilgili girişimlerde bulunmuşlardır, mutlaka bu talebi de dile getirmişlerdir ama ben de yardım ve destek talep edeceğim. Zafer Sırakaya Başkanımız, milletvekillerimiz, il teşkilatımız, bir yandan da ben, hep beraber bu işi omuzlayacağız ve beldeyi güzel yerlere getirme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

        Çiftçi, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu bildiklerini vurgulayarak, "AK Parti, 2002 yılında, ben o zaman genç bir kaymakamdım, mesleğimin şu anda 30. yılına ulaştım. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu mesleğin zirvesi sayılabilecek İçişleri Bakanlığını 3-4 aydır deruhte ediyorum. AK Parti, her zaman için, 'Eser siyaseti, hizmet siyaseti' diyerek halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak... Yani biz siyasetimizin temelinde bunu öncelemişiz. Elimizden geldiği kadar milletimize hizmet edeceğiz, milletimizin hayır duasını alacağız çünkü siyaset ancak bunun için yapılabilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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