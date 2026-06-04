Pazar'da HEM Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde Şehit Osman Ateş Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı. Sergide kursiyerlerin ürettiği geleneksel el sanatları ürünleri ilgi gördü. Katılımcılar, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Serginin açılışına Kaymakam Ramazan Teke, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Üzümören Belediye Başkanı Bekir Öncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ve vatandaşlar katıldı.

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