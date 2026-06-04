Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Pazar'da HEM Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı

        Pazar'da HEM Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde Şehit Osman Ateş Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazar'da HEM Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde Şehit Osman Ateş Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı.

        Sergide kursiyerlerin ürettiği geleneksel el sanatları ürünleri ilgi gördü.


        Katılımcılar, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


        Serginin açılışına Kaymakam Ramazan Teke, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Üzümören Belediye Başkanı Bekir Öncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ve vatandaşlar katıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, T...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, T...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta konuştu:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta konuştu:
        Kelkit Çayı'nda hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
        Kelkit Çayı'nda hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
        Düştüğü Kelkit Çayı'nda 7 gün sonra cesedi bulunan Oğuz toprağa verildi
        Düştüğü Kelkit Çayı'nda 7 gün sonra cesedi bulunan Oğuz toprağa verildi
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta
        Kelkit Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor
        Kelkit Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor