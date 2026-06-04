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        Niksar Kaymakamı Perçi Tokat-Niksar kara yolundaki çalışmaları inceledi

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yapımı devam eden Tokat–Niksar kara yolunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:25 Güncelleme:
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        Niksar Kaymakamı Perçi Tokat-Niksar kara yolundaki çalışmaları inceledi

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yapımı devam eden Tokat–Niksar kara yolunda incelemelerde bulundu.

        Perçi, Tokat-Niksar kara yolu şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


        Projenin son durumu, çalışma takvimi ve yol yapım faaliyetlerini inceleyen Perçi, çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini belirtti.

        Daha sonra İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü Bakımevi inşaat alanını ziyaret eden Perçi, projenin son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

        Perçi, her iki projenin de ilçenin ulaşım ve kamu hizmetleri altyapısına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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