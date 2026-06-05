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        TOGÜ'de çınar fidanları toprakla buluşturuldu

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) daha yeşil bir kampüs hedefi doğrultusunda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:01 Güncelleme:
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        TOGÜ'de çınar fidanları toprakla buluşturuldu

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) daha yeşil bir kampüs hedefi doğrultusunda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe rektör yardımcıları, genel sekreter ve üniversite personeli katıldı.


        Kampüs alanında gerçekleştirilen fidan dikiminde katılımcılar çınar fidanlarını toprakla buluşturarak çevre bilincine dikkat çekti.

        Üniversitenin sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, kampüsün yeşil dokusunun güçlendirilmesi ve doğal yaşamın desteklenmesi hedeflendi.


        Uzun ömürleri ve güçlü yapılarıyla bilinen çınar ağaçlarının yıllar boyunca kampüsün simgelerinden biri olması bekleniyor.

        Etkinlik boyunca katılımcılar hem doğaya katkı sunmanın hem de gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemine vurgu yaptı.

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