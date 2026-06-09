Niksar'da Çepnizade Hasan Efendi Türbesi'nin kalıntıları bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Çepnizade Hasan Efendi Türbesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında yapının kalıntıları ortaya çıkarıldı.



Niksar Kaymakamlığı koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izin doğrultusunda Tokat Müze Müdürlüğü denetiminde sürdürülen çalışmalarda, türbenin tarihi kimliğinin ortaya çıkarılmasına yönelik kazılar devam ediyor.



Kazı çalışmaları kapsamında gün yüzüne çıkarılan özgün kümbet kalıntılarının ardından Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı karar doğrultusunda süreç yeni aşamaya taşındı.



Kurtarma, tespit ve belgeleme esasına göre yürütülen çalışmalarda elde edilen mimari bulguların yapının tarihi geçmişinin aydınlatılması açısından önemli veriler sunduğu belirtildi.



Çalışmalar sonucunda elde edilecek veriler doğrultusunda türbenin tescil işlemlerinin tamamlanacağı, ardından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak yapının aslına uygun şekilde yeniden ihya edilmesinin hedeflendiği bildirildi.







