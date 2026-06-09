Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta 25 yaşındaki kadının yatakta ölü bulunmasıyla ilgili annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı

        Tokat'ta 25 yaşındaki kadının yatakta ölü bulunmasıyla ilgili annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde 25 yaşındaki kadın yatakta ölü bulundu, cesetle birlikte yaklaşık 10 gün aynı evde yaşadığı belirlenen anne ve iki kızı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Tokat'ta 25 yaşındaki kadının yatakta ölü bulunmasıyla ilgili annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde 25 yaşındaki kadın yatakta ölü bulundu, cesetle birlikte yaklaşık 10 gün aynı evde yaşadığı belirlenen anne ve iki kızı tutuklandı.

        İddiaya göre, Minare-i Sağır Mahallesi Hürriyet Caddesi Bektaşlar Apartmanı'ndaki bir daireden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine emniyet güçleri kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Ekipler, ailesiyle birlikte yaşayan Sibel A.'yı (25) yatağında hareketsiz halde buldu.

        Akpınar'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenirken, ceset otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, cesetle birlikte evde yaşadığı tespit edilen anne Y.A, kız kardeşler S.A. ve S.A. gözaltına alındı. Babanın ise yurt dışında inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesi'nin sıfır atık kampanyası engellilere umut oldu
        Tokat Belediyesi'nin sıfır atık kampanyası engellilere umut oldu
        Tokat'ta genç kadın evinde ölü bulundu: Anne ve iki kız kardeşi tutuklandı
        Tokat'ta genç kadın evinde ölü bulundu: Anne ve iki kız kardeşi tutuklandı
        Yağışlardan dolayı arılar çalışamadı, döllerme olmayınca meyvede dökülme ri...
        Yağışlardan dolayı arılar çalışamadı, döllerme olmayınca meyvede dökülme ri...
        Tokat'ta "Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi" konulu seminerler düzenlendi
        Tokat'ta "Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi" konulu seminerler düzenlendi
        TOGÜ ile İş Bankası arasında maaş promosyon sözleşmesi imzalandı
        TOGÜ ile İş Bankası arasında maaş promosyon sözleşmesi imzalandı
        TRT sinema tırı Zile'de
        TRT sinema tırı Zile'de