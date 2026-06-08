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        Tokat'ta "Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi" konulu seminerler düzenlendi

        Tokat Belediyesinden YKS adaylarına "Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi" konulu seminerler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Tokat'ta "Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi" konulu seminerler düzenlendi

        Tokat Belediyesinden YKS adaylarına "Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi" konulu seminerler düzenlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin sınav sürecini daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla çalışmaya imza attı. Tokat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik "Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi" konulu seminerler düzenlendi.

        Tokat merkezde bulunan toplam 23 lisede gerçekleştirilen seminerlerde, öğrencilerin sınav öncesinde yaşadıkları kaygı ve stresle başa çıkabilmeleri için uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Seminerlerde sınav sürecinin psikolojik boyutu ele alınırken, öğrencilerin motivasyonlarını artıracak ve sınav performanslarını olumlu yönde etkileyecek yöntemler paylaşıldı.

        Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlarda, zaman yönetimi, sınav anında dikkat ve odaklanma teknikleri, stresin kontrol altına alınması ve kaygının başarıya dönüştürülmesi gibi konular üzerinde duruldu.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak sadece fiziki yatırımlarla değil, gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sağlayacak sosyal ve kültürel çalışmalarla da onların yanında olmaya devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz seminerlerle öğrencilerimizin sınav kaygılarını azaltmayı ve başarılarına katkı sunmayı amaçladık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Tokat Belediyesi olarak eğitim alanındaki destekleyici çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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