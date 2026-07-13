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        TOGÜ'de Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler Tokat'ın kültürel mirasını da tanıyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle Tokat'ın kültürel mirasını da tanıma imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 12:05 Güncelleme:
        TOGÜ'de Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler Tokat'ın kültürel mirasını da tanıyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle Tokat'ın kültürel mirasını da tanıma imkanı buluyor.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversitede Türkçe eğitimi alan yabancı öğrenciler, kültürel ve sosyal etkinliklerle Tokat'ın tarihi, kültürü ve geleneklerini tanıyor.

        Dil eğitimini kültürel deneyimlerle destekleyen program, öğrencilerin Türkiye'yi yaşayarak öğrenmelerine katkı sunuyor.

        Sabah saatlerinde Türkçe derslerine katılan öğrenciler, öğleden sonraki programlarda ise Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan etkinliklerde bir araya geliyor.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen şehir gezisinde öğrenciler, Tokat'ın tarihi sokaklarını, önemli kültürel yapılarını ve turistik noktalarını ziyaret ederek kentin geçmişi hakkında bilgi aldı.

        Program kapsamında öğrenciler, Almus Meslek Yüksekokulu piknik alanında düzenlenen etkinlikte doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, çeşitli sosyal aktivitelerle kaynaşırken Türkçe konuşma pratiklerini de günlük yaşam içerisinde geliştirme fırsatı buldu.

        TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Sanat Merkezinde ise geleneksel Türk el sanatları tanıtıldı. Atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, bakır bilezik yapımını uygulamalı olarak deneyimlerken, ahşap baskı etkinliğinde de kendi tasarımlarını hazırladı.

        Etkinliklerin finali ise Gençlik Merkezi Has Oda'da gerçekleştirilen temsili kına gecesi programıyla yapıldı. Türk kültürünün önemli geleneklerinden biri olan kına gecesi, geleneksel müzikler, yöresel ezgiler ve kültürel ritüeller eşliğinde canlandırıldı.

        Öğrenciler yöresel oyunlara eşlik ederek, Türk kültürünü eğlenerek deneyimleme fırsatı buldu.

        Düzenlenen etkinlikler, öğrencilerin Türk toplumuna uyum süreçlerini desteklerken farklı kültürler arasında dostluk ve etkileşimin güçlenmesine de katkı sağlıyor.

        Etkinlikler, temmuz ayı sonuna kadar devam edecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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