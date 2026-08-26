Tokat Belediyesi başkanlık binasında restorasyon çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesi tarafından tarihi belediye başkanlık binasında yürütülen güçlendirme ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de ağırlayan ve kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, özgün mimari dokusuna uygun restorasyon uygulamaları ve modern mühendislik teknikleriyle yenileniyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekiple çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyon kapsamında binanın depreme karşı dayanıklılığının artırılmasına yönelik güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Tarihi yapının duvarlarında Tokat'ta ilk kez uygulandığı belirtilen FRP+TRM güçlendirme sistemi kullanılırken, yapının uzun yıllar korunması amacıyla yalıtım ve drenaj uygulamaları da yapıldı.

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Güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından binanın üst katının aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmesine başlandı.

Yazıcıoğlu, Tokat'ın binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayı önemsediklerini belirterek, "Şehrimizin hafızasında çok özel bir yere sahip olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü misafir eden Belediye Başkanlık Binamızı kapsamlı olarak restore ediyoruz. Restorasyon sürecinde modern mühendislik tekniklerini kullanırken yapının tarihi dokusunu ve özgün kimliğini korumaya büyük hassasiyet gösteriyoruz." dedi.

Tarihi yapının gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ifade eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

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"Binamızda güçlendirme çalışmalarımızı tamamladık ve şimdi üst katı baştan sona aslına uygun şekilde yeniden inşa ediyoruz. Bizler geçmişten aldığımız emaneti koruyarak gelecek nesillere aktarmayı görev biliyoruz. Tarihi belediye binamız tamamlandığında hem şehrimizin kültürel mirasına değer katacak hem de Tokat'ın tarihine yakışır şekilde hizmet vermeye devam edecektir."