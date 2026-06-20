Tokat Belediyesi çocukları YKS'ye giren ailelere ikramda bulundu

Tokat Belediyesi, çocukları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren ailelere ikramda bulunarak hem heyecanlarına ortak oldu hem de destek verdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, Büyük Aile Beyaz Masa ekipleri, öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su, meyve suyu, kraker ve kek ikram etti.





TYT oturumunda gerçekleştirilen uygulama 21 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) kapsamında sınavın yapılacağı 16 farklı noktada devam edecek.



Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gençlerin geleceğine yönelik her çalışmanın kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Gençlerimizin bu önemli sınav sürecinde ortaya koydukları emek ve fedakarlığın, ailelerimizin verdiği büyük desteğin farkındayız. Tokat Belediyesi olarak öğrencilerimizin heyecanını paylaşmak, velilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Üretken ve sosyal belediyecilik vizyonumuzla sınav süresince Tokat merkez genelindeki 27 okulda ücretsiz ikram hizmeti sunduk. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil, insanımıza dokunan çalışmalarla da hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyor, Rabb'imden emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.









