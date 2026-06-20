Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. H.Ç'nin (23) kullandığı 06 GRE 10 plakalı otomobil, Ö.F.H. idaresindeki 34 JT 1953 plakalı otomobil ve Ö.E. (41) yönetimindeki 34 ZM 9766 plakalı otomobil Cezaevi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan A.E. (8) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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