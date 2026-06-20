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        Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 00:35 Güncelleme:
        Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        H.Ç'nin (23) kullandığı 06 GRE 10 plakalı otomobil, Ö.F.H. idaresindeki 34 JT 1953 plakalı otomobil ve Ö.E. (41) yönetimindeki 34 ZM 9766 plakalı otomobil Cezaevi Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçta bulunan A.E. (8) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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