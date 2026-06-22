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        Doğadan toplanan malzemeler ilkokul öğrencilerinin elinde "farkındalık eserine" dönüştü

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta köy okulunda öğrenim gören öğrencilerin çevrelerinden topladıkları doğal malzemelerle yaptıkları eserler, düzenlenen sergi ile beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Doğadan toplanan malzemeler ilkokul öğrencilerinin elinde "farkındalık eserine" dönüştü

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta köy okulunda öğrenim gören öğrencilerin çevrelerinden topladıkları doğal malzemelerle yaptıkları eserler, düzenlenen sergi ile beğeniye sunuldu.

        Merkeze bağlı Söngüt köyünde bulunan Söngüt İlkokulunun müdür yetkili öğretmeni Duygu Dönmez Demir öncülüğünde 24 öğrenci, eğitim öğretim yılı başından bu yana çevrelerinden topladıkları ağaç dalları, taş ve yaprak gibi malzemeleri kullanarak eserler yapmaya başladı.

        Yıl boyunca farklı tekniklerle 60'a yakın yapıt ortaya koyan öğrenciler, eserlerini okul bahçesinde açtıkları "Bir Taş Bir Dal Bir Hayal" sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sundu.

        Duygu Dönmez Demir, AA muhabirine, orman yangınlarının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

        Yangınların canlılara ve doğaya oldukça zarar verdiğine dikkati çeken Demir, "Bizler de öğrencilerimizle bu duruma farkındalık kazandırmak için sanat sergisi düzenleme kararı aldık. 'Bir Taş Bir Dal Bir Hayal', isminden de anlaşılacağı gibi tamamen doğadan alıp doğayı anlattık." dedi.

        Bunu yaparken driftwood (deniz, göl veya nehir kıyılarına sürüklenen ağaç parçaları), herbaryum (bitkilerin kurutularak kartonlar üzerine yapıştırılması), mozaik, kolaj ve vitray gibi teknikler kullandıklarını belirten Demir, "Çocuklarımız, hemen hemen hepsini deneyimledi ve ürünler üretti. Çocuklarımız, bu sergiden çok olumlu kazanımlar elde etti. Doğaya farkındalıkları arttı, birçok sanatla haşır neşir oldular, sanatın onlara çok da uzak olmadığını anladılar. Benim için en önemlisi, büyük öz güven sahibi oldular. Şövalelerinin başında eserlerini ziyaretçilerimize tanıttılar." ifadelerini kullandı.

        - "Çocukların içinde bir umut ışığı yandı"

        Küçük bir köy okulu olduklarını, tüm öğrencilerin birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüğünü ve tek öğretmen kendisi olduğunu anlatan Demir, "Eğitim öğretimin dışında dünyaya açıldık sergi sayesinde. Çocukların içinde bir umut ışığı yandı. Çocuklar, artık şunun farkında, 'Biz istersek bir şeyleri başarabiliriz.' Bu da benim için bir eğitimci olarak yeterli bir kazanımdı." diye konuştu.

        Demir, sergiyi açmalarına destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile velilere teşekkür ederek, "Sergimizdeki eserler, farklı farklı teknikte ama hepsi doğayı anlattı. Taşlar, mozaikler, herbaryumlar, hepsi bitkiden oluşuyor. Birçok farklı teknikle tamamen doğayı işlediğimiz sanat eserleri mevcut. Velilerimiz de sürece inanılmaz derecede dahil oldu." diye konuştu.

        4. sınıf öğrencisi Ravza Güven de orman yangınlarının kendilerini çok üzdüğünü dile getirerek, "Bu sergide doğaya zarar vermeden topladığımız dal, taş, yaprak ve farklı doğal malzemeleri kullanarak eserler ürettik. Doğanın bize sunduklarıyla doğayı anlattık." dedi.

        Velilerden Azra Önlü de çok güzel eserler ortaya çıktığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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