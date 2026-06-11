Tokat Belediyesinden çevreye duyarlı vatandaşlara bisiklet ödülü

Tokat Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve atık pillerin geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla düzenlenen "En Çok Atık Pil Toplayan İlk 3 Kişiye Bisiklet Hediye" kampanyası sonuçlandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyaya il genelinden çok sayıda vatandaş katıldı.



Çevre temizliğine katkıda bulunmak ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte dereceye giren Emre Yıldız, Derya Almus ve Yunus Bülbül'e bisikletleri, Tokat Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen törenle Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından teslim edildi.



Başkan Yazıcıoğlu, atık pillerin çevre ve insan sağlığı açısından oluşturduğu risklere dikkati çekerek, "Kullanım ömrünü tamamlamış pillerin bilinçsiz şekilde doğaya bırakılması veya çöpe atılması sonucunda içerdikleri zararlı kimyasallar toprağa, suya ve canlı yaşamına ciddi zararlar vermektedir. Tokat Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atıkların kontrol altına alınmasını ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

