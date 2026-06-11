Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat Belediyesinden çevreye duyarlı vatandaşlara bisiklet ödülü

        Tokat Belediyesinden çevreye duyarlı vatandaşlara bisiklet ödülü

        Tokat Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve atık pillerin geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla düzenlenen "En Çok Atık Pil Toplayan İlk 3 Kişiye Bisiklet Hediye" kampanyası sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Tokat Belediyesinden çevreye duyarlı vatandaşlara bisiklet ödülü

        Tokat Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve atık pillerin geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla düzenlenen "En Çok Atık Pil Toplayan İlk 3 Kişiye Bisiklet Hediye" kampanyası sonuçlandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyaya il genelinden çok sayıda vatandaş katıldı.

        Çevre temizliğine katkıda bulunmak ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte dereceye giren Emre Yıldız, Derya Almus ve Yunus Bülbül'e bisikletleri, Tokat Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen törenle Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından teslim edildi.

        Başkan Yazıcıoğlu, atık pillerin çevre ve insan sağlığı açısından oluşturduğu risklere dikkati çekerek, "Kullanım ömrünü tamamlamış pillerin bilinçsiz şekilde doğaya bırakılması veya çöpe atılması sonucunda içerdikleri zararlı kimyasallar toprağa, suya ve canlı yaşamına ciddi zararlar vermektedir. Tokat Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atıkların kontrol altına alınmasını ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Halkbank'tan dava açıklaması
        Halkbank'tan dava açıklaması
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesi'nde çöp taksi direksiyonuna kadın eli değdi
        Tokat Belediyesi'nde çöp taksi direksiyonuna kadın eli değdi
        Niksar'da yaşayan 1 metrelik adam ilçenin neşe kaynağı oldu
        Niksar'da yaşayan 1 metrelik adam ilçenin neşe kaynağı oldu
        Turhal'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulama saha eğitimi gerçekleştiri...
        Turhal'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulama saha eğitimi gerçekleştiri...
        Tokat Belediyesine ait çöp taksiyi kadın sürücü kullanıyor
        Tokat Belediyesine ait çöp taksiyi kadın sürücü kullanıyor
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 13. günde sürüyor
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 13. günde sürüyor
        TOGÜ Tazelenme Üniversitesi'nde 60 yaş üstü öğrenciler kep attı
        TOGÜ Tazelenme Üniversitesi'nde 60 yaş üstü öğrenciler kep attı