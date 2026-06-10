Tokat Belediyesine ait çöp taksiyi kadın sürücü kullanıyor

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde "çöp taksi" aracını kullanan kadın sürücü ile bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesinin beyaz masa aracılığıyla vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlere daha hızlı çözüm üretebilmek amacıyla "çöp taksi" uygulamasını hizmete sundu.





Daha önce halk otobüslerinde görev yapan ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli alanlarda çalışan kadın personelin ardından çöp taksi aracında da Çiğdem Çam görev almaya başladı.





Görev yerinde Çam'ı ziyaret eden Yazıcıoğlu, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini, Tokat Belediyesi olarak kadın emeğini ve üretkenliğini desteklemeye devam edeceklerini anlattı.



Tokat'a kazandırdıkları çöp taksi hizmetinde bir ilki yaşadıklarını belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:





"İlk kadın şoförümüz Çiğdem hanım görevine başladı. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Tokat Belediyesi olarak bir yandan kentimizin temizliği ve çevre hizmetlerinde etkinliği artırırken, bir yandan kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını teşvik ediyoruz. Üreten, emek veren ve hayatın her alanında başarılarıyla örnek olan kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tokat'ta hizmette hız, belediyecilikte üretkenlik ve kadınlarımızın gücüyle değişim yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz."



