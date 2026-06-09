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        Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kamer Koral B. (46) yönetimindeki 06 CRA 46 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Muhittin K. idaresindeki 60 M 9039 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Asiye K. (32), Selin T. (14), Arzu Buket Ç. (46) ve Osman A. (34) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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