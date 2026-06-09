Tokat Belediyesinin sıfır atık kampanyası kapsamında alınan tekerlekli sandalyeler teslim edildi

Tokat Belediyesinin sıfır atık kampanyası kapsamında toplanan plastik kapaklarla alınan tekerlekli sandalyeler, hak sahiplerine teslim edildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen sıfır atık toplama kampanyası çevre bilincini artırırken, engelli vatandaşlara da destek sağladı.



Kampanyanın ödül töreni, Tokat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Belediye Başkan Vekili Haydar Alpat'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Tokat Belediyesi tarafından engelliler yararına ikinci kez düzenlenen kampanyaya il genelinden çok sayıda kişi plastik kapak toplayarak destek verdi. Toplanan kapaklar geri dönüşüm tesislerine gönderilirken, elde edilen para tekerlekli sandalye temininde kullanıldı.



Kampanya sonucunda en fazla plastik kapak toplayan Şehit Mustafa Çalışgan İlkokulu öğrencileri adına Ayşe Kozakoğlu birinci, Mehmet Kaya ikinci, Aslıhan Karasu üçüncü oldu. Katılımcılara, engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çevreyi korumak ve doğal kaynakları verimli kullanmanın yerel yönetimlerin en önemli sorumlulukları arasında bulunduğunu vurgulayarak, "Sıfır atık anlayışı israfın önlenmesini, atık miktarının azaltılmasını, geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını ve çevre bilincinin toplumun her kesimine ulaştırılmasını hedefleyen önemli bir uygulamadır. Tokat Belediyesi olarak sürdürülebilir çevre politikalarımız doğrultusunda atık yönetimini entegre yaklaşımla yürütüyor, geri dönüşüm çalışmalarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Özellikle plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çünkü bugün attığımız her doğru adım, yarın çocuklarımıza bırakacağımız temiz ve sağlıklı çevrenin teminatıdır." ifadelerini kullandı.







