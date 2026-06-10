Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Turhal'da Yeşilırmak çevresinde taşkın riskine karşı oluşturulan tahkimatlar kaldırılıyor

        Turhal'da Yeşilırmak çevresinde taşkın riskine karşı oluşturulan tahkimatlar kaldırılıyor

        Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin çevresinde taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında oluşturulan tahkimatların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Turhal'da Yeşilırmak çevresinde taşkın riskine karşı oluşturulan tahkimatlar kaldırılıyor

        Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin çevresinde taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında oluşturulan tahkimatların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

        Tokat ve ilçelerinde kuvvetli yağış sonucu dolan Almus Barajı'nın dolusavağından taşan su, Yeşilırmak Nehri'nin debisini yükseltti.

        Yerleşim bölgelerine taşmaması için nehrin çevresine 19 Mayıs'tan itibaren molozlarla tahkimat yapılmaya başlandı.

        Nehrin debisinin düşmesi ve taşkın riskinin ortadan kalkması üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) ile Tokat İl Özel İdaresinin iş makineleriyle Menderes Caddesi ile Kesikbaş Camisi çevresindeki tahkimatlar kaldırılmaya başlandı.

        Ekiplerin belirlenen bölgelerde tahkimat kaldırma işleminin devam edeceği öğrenildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Tokat'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü 3 yaralı
        Tokat'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü 3 yaralı
        Amca oğulları arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 3 ya...
        Amca oğulları arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 3 ya...
        Niksar'da jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi
        Niksar'da jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi