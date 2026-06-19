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        Tokat'a ikinci itfaiye istasyonu kazandırılıyor

        Tokat Belediyesi, şehrin büyüyen ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla ikinci itfaiye istasyonunu Erenler Mahallesi'nde hizmete açmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Tokat'a ikinci itfaiye istasyonu kazandırılıyor

        Tokat Belediyesi, şehrin büyüyen ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla ikinci itfaiye istasyonunu Erenler Mahallesi'nde hizmete açmaya hazırlanıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yeni itfaiye istasyonunun kurulacağı alanda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

        Yazıcıoğlu, Tokat'ın gelişen şehir yapısı, artan nüfusu ve genişleyen yerleşim alanları doğrultusunda ikinci itfaiye istasyonunun artık zorunlu hale geldiğini belirtti.

        Yeni istasyonun stratejik noktada konumlandırıldığını anlatan Yazıcıoğlu, "Çevre yolu bağlantısı sayesinde Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok noktaya daha hızlı ulaşım sağlanacak. Tokat'ta iki itfaiye istasyonunun bulunması artık ihtiyaç haline gelmişti. Şehrimizin büyümesiyle itfaiye hizmetlerimizi de güçlendirmek zorundayız." ifadesini kullandı.


        Yeni itfaiye istasyonu ile makine parkurlarının da genişleyeceğini, personel sayısının artacağını vurgulayan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:


        "Ekipmanlarımızı da güçlendiriyoruz. Bu bölgenin tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden biri, çevre yolu üzerinden Organize Sanayi Bölgemize, şehrimizin merkezine ve farklı noktalarına hızlı erişim imkanı sunmasıdır. Aynı zamanda Erenler Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız için de güvence olacaktır. Tokat'ın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Erenler'de eski yapıların yoğunlukta bulunduğu mahallelerimiz yer alıyor. Olası yangın ve afet durumlarında müdahale süresini en aza indirmek amacıyla ikinci itfaiye istasyonumuzu burada kuruyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimizdir."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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