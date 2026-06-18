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        Tokat Kadın Platformu ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Vanlıoğlu seçildi

        Tokat Kadın Platformu ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Filiz Vanlıoğlu getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Tokat Kadın Platformu ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Vanlıoğlu seçildi

        Tokat Kadın Platformu ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Filiz Vanlıoğlu getirildi.

        Derneğin olağan genel kurulunda başkanlık görevine Vanlıoğlu seçildi.


        Vanlıoğlu, dernek adına fedakarca yürüttükleri çalışmalar ve katkılarından dolayı önceki başkan Hafize Aslan'a plaket verdi.

        Vanlıoğlu, omuz omuza daha çok gönüle dokunmak, iyiliği ve dayanışmayı büyütmek için yeni döneme umut ve kararlılıkla adım attıklarını belirterek, "Yolumuz açık, birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.



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