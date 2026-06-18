Tokat Kadın Platformu ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Vanlıoğlu seçildi
Tokat Kadın Platformu ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Filiz Vanlıoğlu getirildi.
Tokat Kadın Platformu ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Filiz Vanlıoğlu getirildi.
Derneğin olağan genel kurulunda başkanlık görevine Vanlıoğlu seçildi.
Vanlıoğlu, dernek adına fedakarca yürüttükleri çalışmalar ve katkılarından dolayı önceki başkan Hafize Aslan'a plaket verdi.
Vanlıoğlu, omuz omuza daha çok gönüle dokunmak, iyiliği ve dayanışmayı büyütmek için yeni döneme umut ve kararlılıkla adım attıklarını belirterek, "Yolumuz açık, birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.
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