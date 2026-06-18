Niksar'da "80'ler 90'lar" konseri

Niksar Kaymakamlığı Korosu tarafından "80'ler 90'lar" konseri verildi.



Vakıf İş Merkezi Mehtap Sinema Salonu'nda düzenlenen konserde, 80'li ve 90'lı yılların sevilen eserleri koro tarafından seslendirildi.



Lösemi hastası bir bireyin tedavisine destek amacıyla gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Konserden elde edilen gelirlerin tamamının hastanın tedavi sürecinde kullanılacağı bildirildi.



Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, katkı sağlayanlara ve salonu doldurarak dayanışma örneği sergileyen vatandaşlara teşekkür etti.







