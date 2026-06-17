Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri TOGÜ'de üretilen 2 bin tüplü aşılı asma fidanı üreticilere dağıtıldı

        TOGÜ'de üretilen 2 bin tüplü aşılı asma fidanı üreticilere dağıtıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:34 Güncelleme:
        TOGÜ'de üretilen 2 bin tüplü aşılı asma fidanı üreticilere dağıtıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesinde Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekip, aşılı asma fidanı üretimi gerçekleştirdi.

        Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen projede 2 bin tüplü aşılı asma fidanı, TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere verildi.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat'ın sahip olduğu verimli ovalar ve farklı rakım özellikleriyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

        Bağcılık alanında da Tokat'ın ülke genelinde ön sıralarda yer aldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:


        "Üniversitemizin temel misyonlarından biri, yerel kalkınmaya ve üreticiye katkı sunmak. Bu kapsamda üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar, üreticilerle buluşturuluyor. Akademik bilgi ve tecrübeyi sahaya aktarıyor, çiftçilerimizin üretim gücünü artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu yıl da önemli miktarda sebze fidesini üreticilerimizle buluşturduk. Kurutma tesisimizde değerlendirilmeden kaybolabilecek meyveleri ekonomiye kazandıracağız. Ayrıca Tokat'a özgü meyve türleri üzerinde yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını da yakın zamanda üreticilerimizle paylaşacağız. Üreticilerimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        TOGÜ'den üreticiye bağcılık desteği
        TOGÜ'den üreticiye bağcılık desteği
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 20. gününde sürüyor
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 20. gününde sürüyor
        Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu Tokat'ta toplandı
        Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu Tokat'ta toplandı
        Zile Belediyesi'ndeki seçimlere mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
        Zile Belediyesi'ndeki seçimlere mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
        Tokat Turhal'daki 9 kilometrelik dev set kaldırılıyor
        Tokat Turhal'daki 9 kilometrelik dev set kaldırılıyor
        Zile'de başkan vekilliği seçimiyle ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kar...
        Zile'de başkan vekilliği seçimiyle ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kar...