Üniversitelilerin dersliği bu kez tarihi mekanlar oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, Şehir ve Kültür dersi kapsamında ziyaret ettikleri Gazi Osman Paşa Müze Evi ve Gökmedrese'de kentin tarihi ve kültürel mirasını yerinde öğrendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, Şehir ve Kültür dersi kapsamında Gazi Osman Paşa Müze Evi ile Gökmedrese'yi ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıdı. Ders kapsamında düzenlenen programın ilk durağı Gazi Osman Paşa Müze Evi oldu. Öğrenciler, burada Gazi Osman Paşa'nın hayatı, mücadelesi ve Türk tarihindeki yeri hakkında bilgi aldı. Programın bir diğer durağı olan Gökmedrese'de ise yapının mimari özellikleri ve eğitim tarihindeki yeri ele alındı. Öğrenciler, tarihi yapıyı inceleyerek derste edindikleri bilgileri pekiştirme imkanı buldu.

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Ziyaretlerle öğrencilerin öğrenim gördükleri şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanımaları, kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık kazanmaları ve tarih bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.