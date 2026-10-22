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        Tokat'ta tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

        Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerince 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlar, mühimmat ve tarihi eser niteliği taşıyan kitap ile objeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Tokat'ta tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

        Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerince 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlar, mühimmat ve tarihi eser niteliği taşıyan kitap ile objeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde 6 şüphelinin tarihi eser ve silah kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı. Yapılan takip ve çalışmaların ardından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 7 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 1 antika dolma tüfek, 114 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 5 adet 7,62 milimetre çapında tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği, 2 ses fişeği, 2 kama, 2 el detektörü ve 15 litre kaçak alkol ele geçirildi. Aramalarda ayrıca tarihi eser niteliği taşıyan 2 obje, 5 kitap ve çok sayıda yazılı obje bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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