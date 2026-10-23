TOGÜ'den kırsaldaki anne adaylarına mobil ebelik desteği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından Semerci köyünde başlatılan ‘Mobil ebelik destek modeli' projesiyle, kırsalda yaşayan anne adaylarına evlerinde doğum öncesi eğitim ve takip desteği sunuluyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından hayata geçirilen "Mobil Ebelik Destek Modeli" projesiyle, kırsalda yaşayan anne adaylarına evlerinde doğum öncesi eğitim ve takip desteği sunuluyor. Mobil ebelik destek modeli projesinin ilk uygulaması Semerci köyünde başladı. Çalışmayla, anne adaylarının doğuma hazırlık süreçlerinin desteklenmesi, doğum korkularının azaltılması ve psikososyal uyumlarının artırılması hedefleniyor.

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Projenin açılış programına, TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Özçatal, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zümrüt Yılar, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Gizem Çıtak ile araştırmacılar Dr. Öğr. Üyesi Demet Çakır ve Öğr. Gör. Dr. Serpil Toker katıldı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, projenin öğrencilerin mesleki gelişimine ve kırsalda yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimine katkı sağlayacağını belirtti. Öğrencilerin teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulacağını ifade eden Eğri, anne adaylarının doğum öncesi süreçte bilinçli ve güvenli şekilde desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Akademisyenler ve öğrencilerin görev aldığı proje kapsamında, kanıta dayalı mobil ebelik eğitim modülü ve uygulama protokolü hazırlanması, bilimsel yayınlar üretilmesi amaçlanıyor. "Sağlıklı Gebelik, Güçlü Anne, Sağlıklı Gelecek" sloganıyla yürütülen çalışmayla kırsalda sürdürülebilir bir anne sağlığı modeli oluşturulması hedefleniyor.