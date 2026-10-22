Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Zile ilçesinde 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 7 av tüfeği, 1 antika dolma tüfek, 119 mermi, 96 av tüfeği fişeği ile tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.