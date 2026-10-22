Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Zile ilçesinde 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 7 av tüfeği, 1 antika dolma tüfek, 119 mermi, 96 av tüfeği fişeği ile tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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