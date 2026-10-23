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        Tokat'ta kazada otomobil ters döndü: 3 yaralı

        Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters dönen otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Tokat'ta kazada otomobil ters döndü: 3 yaralı

        Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters dönen otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, Behzat Bulvarı kapalı pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.R. (19) yönetimindeki 19 AFS 374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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