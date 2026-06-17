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        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 20. gününde sürüyor

        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 20. gününde sürüyor

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ı arama çalışmaları 20 gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 20. gününde sürüyor

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ı arama çalışmaları 20 gündür devam ediyor.

        İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak'ın (22) bulunması amacıyla çalışmalar 20 gündür sürüyor.

        Afet ve Acil Durum (AFAD), polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, arama çalışmalarını hem sudan hem karadan hem de havadan devam ettiriyor.

        Ekipler, Parlak'ın Erbaa hayvan pazarı mevkisinde çaya uzanan ağaçlara takılma ihtimalini göz önünde bulundurarak bu bölgede de çalışma yürütüyor.

        Yürütülen çalışmalarda Parlak ile ilgili bir emareye henüz ulaşılamadı.

        İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş, dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

        Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

        Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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