Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu Tokat'ta toplandı

        Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu Tokat'ta toplandı

        Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu'nun 23. toplantısı Tokat'ta düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu Tokat'ta toplandı

        Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu'nun 23. toplantısı Tokat'ta düzenlendi.

        Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde organize edilen toplantıda, yeni tescil edilen ve tescil aşaması devam eden kiraz çeşitleri ele alındı, kiraz ve vişne üretimi yapılan illerde yetiştiricilik konusundaki gelişmeler değerlendirildi.

        TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok üründe olduğu gibi kiraz ve vişnede de dünyada lider konumda bulunduğunu söyledi.

        Gelecek dönemde iklim değişikliğine, piyasalara, rekoltelere bağlı olarak bu alandaki güçlerini daha da artırmak için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini belirten Atalay, "AR-GE altyapısı nasıl olur, pazarlama konuları nasıl olur? hepsinin tartışılacağı güzel bir toplantı yapılıyor ama şunu da unutmamız gerekir. 2024'te nispeten kuraklık yaşadık. 2025'te hem kuraklık hem zirai don yaşadık." dedi.

        Bu yıl yağışların çok bol olduğuna işaret eden Atalay, şunları söyledi:

        "Dolayısıyla bunların hepsine adapte olan, hepsini birden kaldırabilen çeşitlerin, yeni yöntemlerin birlikte değerlendirildiği, Türkiye'nin kıymetli üniversitelerinden, kıymetli araştırmacıların, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün uzmanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir toplantı oluyor. Tokat'ta yapılması son derece önemli. Tokat'ta önemli meyve üretimi yapılıyor. 2026 yılında yağışların çok olması, özellikle Tokat'ta neredeyse afete dönüşmesi tabii bazı olumsuz etkilere neden oldu ama genel olarak Türkiye'ye bakıldığında inşallah verimli bir yıl geçecek."

        Tokat Valisi Abdullah Köklü ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı, yarın sona erecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        Zile Belediyesi'ndeki seçimlere mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
        Zile Belediyesi'ndeki seçimlere mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
        Tokat Turhal'daki 9 kilometrelik dev set kaldırılıyor
        Tokat Turhal'daki 9 kilometrelik dev set kaldırılıyor
        Zile'de başkan vekilliği seçimiyle ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kar...
        Zile'de başkan vekilliği seçimiyle ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kar...
        Koruma altında olan akzambaklardan elde edilen yağının litre fiyatı 5 bin E...
        Koruma altında olan akzambaklardan elde edilen yağının litre fiyatı 5 bin E...
        Tokat'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı