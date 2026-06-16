Tokat'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. B.G. (43) idaresindeki 34 GOU 55 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Erbaa D-100 kara yolu Günlüce köyü yakınlarında S.Ç. (56) yönetimindeki 60 AFJ 585 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüsteki M.Ç. (24) ve M.Ç. (28) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası araçlardan birinde Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunan 50 bin lira, 100 dolar ve 2 cep telefonu, jandarma ekiplerine teslim edildi.

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