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        Tokat'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Tokat'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        B.G. (43) idaresindeki 34 GOU 55 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Erbaa D-100 kara yolu Günlüce köyü yakınlarında S.Ç. (56) yönetimindeki 60 AFJ 585 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile minibüsteki M.Ç. (24) ve M.Ç. (28) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza sonrası araçlardan birinde Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunan 50 bin lira, 100 dolar ve 2 cep telefonu, jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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