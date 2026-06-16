Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin tutuklandı

Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan gelin tutuklandı. Tartıştığı kayınpederi Mustafa Cici'yi (88) darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.V'nin (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen K.V, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan kayınpeder Cici'nin cenazesi ilçede toprağa verildi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Ağmusa köyünde dün Azerbaycan uyruklu gelin K.V. ile kayınpederi Mustafa Cici arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.V'nin darbederek yere düşürdüğü Cici, ambulansla kaldırıldığı Artova İlçe Entegre Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Gelin K.V, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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