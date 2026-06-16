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        Boğazına lokma takılan müşteriyi lokanta sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde dürüm yerken soluk borusuna yemek parçası kaçan kişi, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Boğazına lokma takılan müşteriyi lokanta sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde dürüm yerken soluk borusuna yemek parçası kaçan kişi, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir lokantada dürüm yiyen kişinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı. Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden lokanta sahibi Mehmet Genç, Heimlich manevrası uyguladı.

        Genç'in müdahalesiyle nefes alabilen müşteri, yemeğine kaldığı yerden devam etti.

        Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Lokanta sahibi Mehmet Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterisinin dün öğle saatlerinde dürüm yemek için iş yerine geldiğini söyledi.

        Müşterisinin bir lokma aldıktan sonra garip sesler çıkarmaya başladığını belirten Genç, "Hemen yanındaydım. Boğazına bir şey kaçtığını fark ettim. İlk olarak sırtına vurdum ancak bunun yeterli olmayacağını anlayınca Heimlich manevrası uyguladım. Müdahalenin ardından müşterimizin sıkıntısı giderildi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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