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        Japon bilim insanları kene araştırmaları için TOGÜ'de

        Japon bilim insanları, kene araştırmaları için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Japon bilim insanları kene araştırmaları için TOGÜ'de

        Japon bilim insanları, kene araştırmaları için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) ziyarette bulundu.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve Japonya Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Ajansı tarafından desteklenen uluslararası proje kapsamında Japon araştırma ekibi ve proje personeli, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.


        Ziyarette Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Ana Bilim Dalının paydaş olarak yer aldığı proje kapsamında Tokat ve çevre bölgelerde kene faunasının belirlenmesi, kene türlerinin dağılım haritalarının oluşturulması, elde edilen verilerin iklimsel faktörlerle birlikte değerlendirilmesi ve kene kaynaklı olası patojenlerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Yılmaz'a bilgi verildi.

        Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversiteler ve uluslararası bilimsel iş birlikleri önem taşımaktadır. Yürütülen araştırmalar hem bilim dünyasına hem de toplum sağlığına önemli katkı sağlayacaktır. Üniversitenin uluslararası araştırma projelerinde yer almasından memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

        Ziyarete Tokyo Üniversitesinden Dr. Yuki Shoshi ve Dr. Kyoko Sawabe, Japonya Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsünden Dr. Kandai Doi, Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden Dr. Ryo Matsumura, TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Keskin, Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aykur ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Berkel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yusuf Özbel ve Prof. Dr. Seray Töz ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Doç. Dr. Bekir Çelebi, Uzm. Dr. Umut Berberoğlu ve Dr. Ünal Altuğ katıldı.




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