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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Horoztepe kökenli eserlerin sevinci

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili, "Horoztepe'ye ait eserlerin Türkiye'ye iadesi sonrası ilçede büyük bir mutluluk yaşıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Horoztepe kökenli eserlerin sevinci

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili, "Horoztepe'ye ait eserlerin Türkiye'ye iadesi sonrası ilçede büyük bir mutluluk yaşıyoruz." dedi.

        Karagöl, Horoztepe'de gazetecilere yaptığı açıklamada, höyükte 1953 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç öncülüğünde araştırma çukurları kazıldığını, ufak araştırma çukurlarından bile çok kıymetli eserler çıktığını belirtti.

        Karagöl, "O eserler şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Biz sadece bu eserlerin varlığını biliyorduk. Sayın Bakan'ımızın paylaşımında Amerika'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan 100 eserin 40'ının Horoztepe'den giden eser olduğunu öğrendik. Bunların arasında müzikal aletler, basit silahlar ve farklı farklı tarihi eserler olduğunu öğrendik. Tabii biz bu konuda çok heyecanlandık. Çünkü istiyoruz ki Horoztepe de artık kazılsın, gün yüzüne çıksın ve buraya ziyaretçiler gelsin. Erbaa'nın belki de kaderini değiştirecek bir bölgeden, projeden bahsediyoruz." diye konuştu.

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        İlçenin imar planlarında, halen Kaymakamlık olarak kullanılan tescilli tarihi yapının müzeye dönüştürülmesinin planlandığını belirten Karagöl, müzenin Bakanlığa bağlı hizmet vermesi halinde eserlerin Erbaa'da sergilenerek ilçenin turizm potansiyeline katkı sunmasını istediklerini dile getirdi.

        Karagöl, şöyle devam etti:

        "Hemşehrilerimiz bize gelip bu konuyu soruyor. Ben yaklaşık 70 yıl önce bölgede çalışma yapan Prof. Dr. Tahsin Özgüç'e, öğrencilerine ve ekibine, bu süreçte bu eserlerin ülkemize iadesinde emeği geçen bütün yetkililere ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Biz de bu sürecin takipçisi olacağız. Taleplerimizi Bakanlığımıza ileteceğiz. İnşallah Horoztepe'de arkeolojik kazılar başlar, bölge ziyaret edilebilir hale gelir. Biz de ilçemize kazandıracağımız bir müzeyle bu tarihi mirası daha somut ve görünür hale getiririz."

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        Türkiye'ye iade edilen 100 eser arasında Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Horoztepe kökenli 40 eser bulunuyor. Milattan önce 2300 ila 2000 yıllarına tarihlenen, törensel müzik aletleri, silahlar ve metal kaplardan oluşan eserler Erken Tunç Çağı Anadolu'sunun gelişmiş metal işçiliğini yansıtıyor.

        Galeri
        Galeri

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