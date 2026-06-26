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        Tokat'ın ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Tokat'ın ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Müftülüğü organizesinde aşure günü dolayısıyla Merkez Camisi önüne kurulan stantta cuma namazı sonrası bin kişiye aşure dağıtıldı.

        Aşure dağıtımına Kaymakam Yeşim Altın ile İlçe Müftüsü Murat Darılmaz da katıldı.

        Başçiftlik Merkez Cami'sinin avlusunda da Başçiftlik Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        İlçe Müftüsü Arif Serkan Eser, muharrem ayının manevi atmosferi içinde yapılan bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.



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