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        Yeşilyurt'ta 1396 öğrenci karne aldı

        ​​​​​​​Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Yeşilyurt'ta 1396 öğrenci karne aldı

        ​​​​​​​Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

        Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Yeşim Altın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Kaymakam Altın, karnelerini dağıttığı öğrencilere çeşitli hediyeler de vererek, tatillerini iyi değerlendirmeleri ve kitap okumaya zaman ayırmaları tavsiyesinde bulundu.

        İlçe genelinde eğitim öğretim gören 1396 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline başladı. ​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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