TOGÜ Rektörü Yılmaz, BİLSEM'de tamamlanan peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) tamamlanan peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.



TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2025 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen örnek peyzaj uygulamaları, eğitim kurumlarının fiziki çevrelerinin güzelleştirilmesine ve öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine katkı sağlamaya devam ediyor.



Proje kapsamında üniversite tarafından peyzaj düzenlemeleri tamamlanan okullardan biri olan Tokat BİLSEM'de gerçekleştirilen çalışmaları, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır yerinde inceledi.



Protokol kapsamında, Tokat merkezde bulunan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı uygun okullarda, üniversite teknik desteği, süs bitkileri katkısı ve TOGÜ Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen kompost kullanılarak peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile TOGÜ Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ortak uygulamaları ve ilgili okulların iş birliğiyle hayata geçiriliyor.



Ziyaret kapsamında Yılmaz, BİLSEM öğrencilerinin hazırladığı resim sergisini gezdi, gerçekleştirilen müzik dinletisini dinledi. Yılmaz ayrıca BİLSEM öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Üniversite ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen peyzaj uygulamaları, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı, çevre bilincini artırmayı ve sosyal sorumluluk anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine imkan sunan çalışmalar, eğitim kurumlarında daha estetik ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasına da katkı veriyor.



Proje kapsamında peyzaj düzenlemeleri tamamlanan okullar arasında Güneşli Anaokulu ve Tokat Bilim ve Sanat Merkezi yer alırken, Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi ile TOGÜ Taşlıçiftlik İlkokulunda ise hazırlık çalışmaları devam ediyor.



TOGÜ ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliği doğrultusunda önümüzdeki süreçte farklı eğitim kurumlarında da benzer uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.





