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        Tokat'ta 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Aşure Günü dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Tokat'ta 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Aşure Günü dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtıldı.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Gökmedrese önünde aşure dağıtım programı düzenlendi.

        Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, gazetecilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak muharrem ayında vakfiyelerdeki hayır şartı gereği 81 ilde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve bereketin sembolü olan aşurenin dağıtımını yaptıklarını söyledi.

        Aşure dağıtımının 2 gün süreceğini belirten Erdoğan, "Tokat, Amasya ve Çorum illerimizde bugün ve yarın cemaatimize aşure ikram etmek için planlamalarımızı yaptık. İnşallah ülkemizin birliğine, dirliğine, bereketine vesile olur. Tokat'ta bugün 10 bin kişilik, yarın da Ali Paşa, Takyeciler, Behzat ve Hamza Bey camilerinde cuma namazı çıkışı 10 bin kişilik aşure ikramımız olacak." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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