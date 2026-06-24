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        Tokat'ta kamyon ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tokat'ta kamyon ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Tokat'ta kamyon ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tokat'ta kamyon ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        C.Ç. (33) idaresindeki 34 BVV 24 plakalı cip, Tokat-Zile kara yolu Ütük köyü yakınlarında, A.Ç. (30) yönetimindeki 06 FPN 079 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, cip sürücüsü ile aynı araçtaki Ş.A. (50), F.O. (43) ve F.İ. (34) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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