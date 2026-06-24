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        Tokat'ta bir kadını dolandıran 2 zanlı tutuklandı

        Tokat'ta bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Tokat'ta bir kadını dolandıran 2 zanlı tutuklandı

        Tokat'ta bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Yeni Mahalle'de ikamet eden G.E'yi (66) telefonla arayarak dolandıran ve kadının ziynet eşyalarıyla yakalanan E.K. (24) ile Ö.A'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Telefonda kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, adının bir suça karıştığını söyledikleri G.E'nin 60 bin lirası ile 1 tam ve 12 çeyrek altınını almıştı. Dolandırıldığını fark eden kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, kimliklerini belirlediği E.K. ve Ö.A'yı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yakalamıştı.

        Zanlıların G.E'den aldıkları para ve ziynet eşyaları sahibine verilmişti.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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